Давление на ВПГ со стороны оккупантов и РФ началось около года назад, когда правозащитники начали презентовать аналитические материалы и отчеты о ситуации на оккупированных территориях.

Киев. 20 апреля. УНИАН. В Восточной правозащитной группе рассказали о давлении, угрозах и нападениях из-за своей деятельности.

Об этом правозащитники сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам основателя ВПГ Павла Лисянского, две недели назад Facebook-страница Восточной правозащитной группы была удалена администрацией соцсети без права на восстановление из-за более чем 100 тыс. жалоб, поданных на нее. "Это произошло после того, как мы анонсировали мирные протесты и одиночные пикеты возле дипломатических миссий Российской Федерации по поводу активизации российских войск на границе с Украиной", - рассказал он.

Лисянский сообщил, что давление на ВПГ со стороны оккупантов и РФ началось около года назад, когда правозащитники начали презентовать свои аналитические материалы и отчеты о ситуации на временно оккупированных территориях, в частности, уничтожении оккупантами местных предприятий и шахт, милитаризации детей и других действиях РФ. Также ВПГ освещала протесты шахтеров и сотрудников закрытых предприятий и помогала их организовывать.

После этого оккупационные власти и СМИ в своих публикациях называли представителей ВПГ "агентами по дестабилизации ситуации", "иностранной разведкой" и "иностранными спецслужбами".

В дальнейшем, в октябре 2020 года, в Лисичанске Луганской области неизвестные повредили автомобиль директора ВПГ Веры Ястребовой: разбили лобовое стекло, порезали резину на всех четырех колесах, перерезали провода внутри салона, похитили номера и сбили боковые зеркала.

В конце декабря оккупанты распространили в соцсетях видео, в котором Лисянскому и Ястребовой угрожали.

"Мы воюем на этом фронте - защищаем права людей, выступаем за Украину и демократию, мы хотим, чтобы в нашей стране был мир. Но мы воюем одни. Нас фактически никто не поддерживает, кроме отдельных людей и экс-чиновников", - отметил Лисянский .

Он подчеркнул, что если угрозы, нападения или давление на представителей ВПГ продолжатся, то правозащитники обнародуют фамилии семерых сотрудников ФСБ РФ, которые под руководством генерал-полковника ФСБ Сергея Беседы совершали преступления на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области. "Это будет ответ оккупантам", - отметил основатель ВПГ.

В свою очередь Ястребова подчеркнула, что информационная деятельность организации не прекратилась: правозащитники создали новую Facebook-страницу под названием "Восточная правозащитная группа" и планируют и дальше информировать о событиях, которые происходят в ОРДЛО.

Отчет Восточной правозащитной группы: https://drive.google.com/drive/folders/15_N_SkJm7oPVGAveFRdSb9Ji58l41qGG

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Автор: УНИАН