Эксперты сообщили, что коррупционные проблемы существуют и сейчас, и они связаны с деятельностью Министерства инфраструктуры.

Киев. 18 декабря. УНИАН. Предложенный Министерством инфраструктуры проект закона о возвращении обязательного технического осмотра для легковых авто в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации Украины и ЕС создает коррупционную монополию.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава общественного объединения «Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации» Игорь Черненко.

«Мининфраструктуры 7 декабря опубликовало доработанный проект. Он предусматривает введение обязательного техосмотра легкового транспорта, но в то же время он выписывает механизм, при котором доступ к этой деятельности будут иметь только предприятия из числа «избранных», - заявил он.

По словам эксперта, согласно этому проекту, предприятию, которое хочет предоставлять услуги техосмотра, придется пройти этапы, на которых существуют коррупционные риски: получить заключение о соответствии от госпредприятия «Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт» («Госавтотрансниипроект») на договорных основах, после чего предприятие может быть включено в реестр только на основе информации от «Госавтотрансниипроекта».

«Мининфраструктуры хочет предоставить полномочия контролировать эту деятельность «Укртрансбезопасности», а также «Госавтотрансниипроекту» с возможностью останавливать деятельность этих предприятий», - сказал Черненко.

Эксперт подчеркнул, что «Госавтотрансниипроект» не имеет нужных мощностей, чтобы выполнять такие функции.

«Госпредприятие осуществляет контроль в сфере международного техосмотра, и в этой системе задействовано 22 станции и всего 47 тысяч транспортных средств. В случае введения обязательного техосмотра легкового транспорта количество станций должно быть около 5 тысяч, а количество транспортных средств – около 8 млн», - сказал эксперт.

Кроме этого, эксперт сообщил, что проект министерства не определяет конкретные полномочия и функции «Укртрансбезопасности», что также создает коррупционные риски.

Также Черненко считает коррупционной идею создания саморегулируемых организаций, которые также должны взять на себя функции контроля за предприятиями техосмотра.

«Законопроектом предусматривается, что могут создаваться саморегулируемые организации, которые будут осуществлять профессиональную аттестацию предприятий, принимать участие в оценке предприятий на соответствие требованиям действующего законодательства, контролировать это предприятие, выключать из своих рядов и так далее», - сказал он.

Кроме этого, Черненко сообщил, что коррупционные проблемы существуют и сейчас, и они связаны с деятельностью Министерства инфраструктуры.

«Предприятия начали массово получать отказы (от министерства - УНИАН) относительно их документов и по сути были лишены права осуществлять эту деятельность (техосмотр – УНИАН). Не всех предприятий касается это правило, есть «избранные», которые беспрепятственно проходят проверку документов министерством», - сказал он.

В частности, такая ситуация вызвана существованием коррупционной схемы.

«Предприятия получают первый, второй, третий отказ. Есть предприятия, которые получили по 6 отказов. Таких предприятий около 50. После получения отказов к этим предприятиям обращаются предприятия из числа «избранных», которые предлагают сотрудничество на условиях 60 на 40. То есть, они берут под свою «крышу» предприятия, которым отказали, за 40 процентов от прибыли», - сказал он.

Вице-президент Украинского транспортного союза Владимир Балин подчеркнул, что законопроект требует публичного обсуждения и доработки.

«Наша позиция – этот законопроект требует тщательного публичного обсуждения и после наработки путей, куда мы можем идти, нужно садиться и выписывать законопроект», - сказал он.

Президент Всеукраинской ассоциации экспертов по безопасности дорожного движения Евгений Скороход выразил мнение, что проект закона может привести к росту стоимости техосмотра.

«Данный законопроект предусматривает много подводных камней, которые, возможно, будут увеличивать риски для украинцев. И эти риски будут в том, что будет увеличение стоимости прохождения техосмотра, будет монополизация рынка», - сказал он.

Президент Ассоциации субъектов проведения проверок транспортных средств Антон Гарматюк и юридический советник Украинской газомоторной ассоциации Дмитрий Ульянов, которые также принимали участие в конференции, согласились с вышеназванными экспертами и выразили мнение, что подобного рода вариант изменений законодательства может создать монополию на рынке предоставления услуг техосмотра.

Фото: https://photo.unian.net/theme/102152-press-konferenciya-v-unian-zakonoproekt-mininfrastruktury-o-vozvrashchenii-legkovogo-tehosmotra-vypolnenie-soglasheniya-ob-associacii-s-es-ili-sozdanie-korrupcionnoy-monopolii.html

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Автор: УНИАН