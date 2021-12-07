Это премия от Киевской школы государственного управления им. Сергея Нижного.

Киев. 7 декабря. УНИАН. Вручение премии "Государственник года" за заслуги перед страной состоится в субботу, 11 декабря, в КВЦ "Парковый".

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил председатель правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного, кандидат политических наук Виктор Андрусив.

Он отметил, что вручение премии состоится в 17.30. "Это новая премия, задачу которой мы видим в том, чтобы общество, страна узнавала о людях, которые действительно вносят значительный вклад в развитие нашего государства в различных сферах", - сказал Андрусив.

Он отметил, что идея присуждения такой премии возникла летом, когда Институтом будущего было проведено большое социологическое исследование "Кто мы: портрет украинцев глазами украинцев". Результаты ответов на вопрос, в чью честь люди хотят назвать свою улицы, являются "очень печальными", потому что ни один из тех, кто набрал наибольшую поддержку, не имел хотя бы 50%. В частности, на первом месте был Кузьма Скрябин - 26%, далее идут Вячеслав Черновол - 14%, Богдан Ступка - 12%, Александр Усик - 7%, Андрей Шевченко - 7%.

По словам Андрусива, у украинцев нет современных национальных героев "государственников, которые вносят свой вклад в развитие страны, которые осуществляют реформы", то есть имен этих людей не знают.

Руководитель Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного, политический эксперт Ростислав Смирнов отметил, что есть надежда, что эта премия станет ежегодной. По его словам, этот проект призван доказать украинцам, что у нас есть поводы для гордости и есть люди, которые уже внесли весомый вклад в развитие страны.

Смирнов рассказал, что вручение премии состоится в номинациях: "Реформатор года"; "Управленец года"; "Законотворец года"; "Лучшая бизнес-инициатива в государственной сфере"; "Лучшая региональная инициатива в государственной сфере"; "Лучшая гуманитарная инициатива в государственной сфере". Он отметил, что поступило более 200 заявок, и добавил, что было решено провести еще и седьмую номинацию - "Гордость КШГУ".

Как сообщил Смирнов, определение победителей пройдет с участием жюри, в состав которого войдут, в частности, председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде, и.о. заместителя главы Национального банка Украины (2014-2016) Владислав Рашкован, а также журналисты, народные депутаты прошлых созывов.

Руководитель международного направления КШГУ им. С. Нижного, бывший член правительства Польши Петр Кульпа отметил, что "поддержка государственности - это в интересах всех, независимо от политических взглядов". По его словам, эта премия для тех, кто "понимает, что государственность - это то, что объединяет больше, чем разделяет". Он подчеркнул, что успех многих стран именно в сплоченности. Кульпа, который входит в состав жюри, также рассказал, что определение победителей будет проводиться честно и открыто.

На пресс-конференции подчеркивалось, что необходимо отметить чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые инициировали проекты прогрессивных реформ, ведь именно эти люди – движущая сила к глобальным изменениям.

Премия будет назначена лицам или группам лиц, которые работают в государственных органах власти или сотрудничают с государством на центральном или местном уровнях.

Автор: Надя Пришляк