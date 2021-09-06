Проект рассчитан на два года.

Киев. 6 сентября. УНИАН. Всеукраинская аграрная рада при поддержке USAID по аграрному и сельскому развитию АГРО разработал и презентовал пилотный проект развития мелиорации земель, внедрить который станет возможно при условии принятия Верховной Радой законопроекта №5202-д "Об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель".

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По словам руководителя направления земельной реформы программы USAID по аграрному и сельскому развитию АГРО Сергея Кубаха, принятие соответствующего законопроекта, который на данный момент рассматривается парламентариями в первом чтении, позволит агропроизводителям инвестировать в развитие орошения и самостоятельно управлять работой мелиоративных систем.

"Пилотный проект начинается в Херсонской области, поскольку именно в этом регионе лучше всего сохранена система орошения и есть наибольший потенциал для ее дальнейшего развития", - отметил Кубах.

Он подчеркнул, что предусматривается непосредственная поддержка создания по меньшей мере двух организаций водопользователей (ОВП), которые возьмут на свой баланс объекты мелиоративной системы нижнего уровня, в частности, насосные станции государственной или коммунальной собственности, или которые являются бесхозными. К ОВП планируется привлечь более 40 хозяйств, которые обрабатывают не менее 10 тыс. га земли. Проект рассчитан на два года.

По словам заместителя председателя Всеукраинской аграрной рады Михаила Соколова, в течение этого времени эксперты ВАС в сотрудничестве с Ассоциацией водопользователей и Министерством аграрной политики будут оказывать информационную поддержку агропроизводителям: разъяснят законодательную и техническую базы, проведут встречи с аграриями, помогут создать ОВП и поддержат их в начале деятельности, будут сопровождать процессы передачи сетей и тому подобное.

"По итогам реализации проекта будут выработаны рекомендации и шаблоны необходимых документов для создания и развития новых организаций водопользователей по всей территории страны", - отметил он.

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий отметил, что очень важно до начала сезона орошения создать еще несколько пилотных проектов, чтобы люди увидели и сравнили.

"Чтобы люди увидели успешный пример, как с децентрализацией, и больше вопросов о целесообразности внедрения решения не возникало", - отметил он.

Спикеры: Михаил Соколов, заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады; Роман Федорченко, консультант ВАР в проекте "Разработка и реализация пилотного проекта по созданию Организаций водопользователей в Херсонской области"; Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины; Сергей Кубах, руководитель направления земельной реформы программы USAID по аграрному и сельскому развитию АГРО; Артем Черноморов, глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе.

Справка УНИАН. Организации водопользователей (ОВП) – неприбыльные организации аграриев, создание которых предусмотрено законопроектом №5202-д "Об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель".

Документ разработан рабочей группой под председательством первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого и при участии Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов, программы USAID АГРО, Международного банка и других.

Автор: Богдан Слуцкий