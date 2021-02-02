По словам ассоциированного директора по политике и партнерским отношениям МБФ «Альянс общественного здоровья» Павла Скалы, в Украине около 350 тысяч наркозависимых, 14 тысяч из них имеют легальный статус, так как они участвуют в программах заместительной терапии в более чем 200 лечебных учреждениях.

Киев. 2 февраля. УНИАН. Правозащитники и эксперты призывают прекратить атаку по дискредитации клиник заместительной поддерживающей терапии.

В пресс-центре УНИАН состоялась пресс-конференция инициаторов всеукраинской акции «Не дадим полиции делать показатели на больных и дискредитировать заместительную терапию».

Согласно данным организаторов, сегодня, во вторник 2 февраля, в 11:00 одновременно в 17 регионах Украины прошли митинги и флешмобы против дискриминации заместительной терапии в Украине. В Киеве акции проходили в 11:00 у здания МВД, затем в 12:00 у Офиса омбудсмена.

В частности, директор всеукраинского объединения людей с наркозависимостью «ВОЛНА» Олег Дымарецкий пояснил, что речь идет о действиях сотрудников полиции, МВД и других задействованных силовых структур.

Он отметил, что еще в конце 2020 года в МВД заявили о беспринципной борьбе с распространителями наркотиков, которую врачи, социальные работники, пациенты и родные пациентов поддерживают. Ведь уличные наркотики - это не только трагедия отдельных семей - это массовая эпидемия в Украине, рядом с которой распространение ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, смерти от передозировки среди молодежи, рост уголовных преступлений. «Но исполнители приказов очень быстро сместили акценты, и вместо охоты на наркодилеров, которые, не секрет, существуют под «крышей» правоохранителей, они ради показателей и личного обогащения начали охотиться на больных с наркотической зависимостью и официальные клиники заместительной терапии, которые работают в соответствии с государственной программой», - подчеркнул он.

В свою очередь ассоциированный директор по политике и партнерским отношениям МБФ «Альянс общественного здоровья» Павел Скала рассказал о том, каким образом функционируют программы заместительной поддерживающей терапии наркозависимых людей: «В рамках медицинских программ выдаются в лицензированных лечебных учреждениях лекарственные наркотические препараты. Этот метод используется в более чем 90 странах мира и является фактически единственным научно подтвержденным и эффективным методом лечения наркозависимости людей, зависимых от опиоидных наркотиков».

По его словам, в Украине около 350 тысяч наркозависимых людей, 14 тысяч из них имеют легальный статус, так как они участвуют в программах заместительной терапии в более чем 200 лечебных учреждениях. Препараты для таких программ закупаются за средства государственного бюджета.

«С самого начала внедрения этих программ мы сталкивались до сих пор сталкиваемся со случаями системного давления со стороны правоохранительных органов. В частности, происходит вмешательство в деятельность программ, истребование информации, составляющей медицинскую тайну, изъятие медицинских препаратов. Последние два года у нас были 5-6 дерзких случаев вмешательства в работу программ. Впервые, в прошлом году, пациенты заместительной терапии стояли на коленях под дулами автоматов с изъятой документацией. У нас были зафиксированы такие случаи, по которым направлялись жалобы и велись производства Офисом генпрокурора, ГБР и управления департамента внутренней безопасности Нацполиции. Такие случаи были в Хмельницком, во Львове, Житомире и других регионах», - сообщил Скала.

Также он выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг клиник заместительной терапии, и призвал ГБР, Офис генпрокурора провести соответствующие расследования и принять меры реагирования, чтобы дерзкие случаи вмешательств в программы медицинской помощи наркозависимым людям были прекращены, а виновные лица понесли наказание.

Кроме того, директор медицинского центра «Альтернатива» Денис Клименко заявил, что в этом медицинском центре 27 января были проведены незаконные обыски, в ходе которых изъяли медицинские препараты, необходимые пациентам для получения медицинской помощи.

«Деятельность медицинского центра была заблокирована на весь день. Сотни людей остались без помощи. В ходе обыска были изъяты все медицинские карты. Работники Нацполиции нарушили медицинскую тайну, они вместе с понятыми осматривали истории болезней, озвучивали фамилии - я усматриваю в этом прямое нарушение со стороны правоохранительных органов», - добавил он.

По словам эксперта проекта MH4U «Психическое здоровье для Украины» Артема Осипяна, давление на представителей отрасли усилилось после пожара в пансионате для престарелых в Харькове, который работал вместе с неофициальным реабилитационным центром для наркозависимых. Такие центры также нередко курируют правоохранители, а люди, которые там содержатся за счет своих родных, страдают от истязаний, сомнительного лечения, а главное - только 7% из них после того, как выходят из реабилитационных центров, воздерживаются от употребления уличных наркотиков, добавил он.

Член Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИД Антон Басенко подчеркнул, что заместительная поддерживающая терапия доказала эффективность во всем мире и определена как ведущий способ лечения в странах ЕС, и призвал не допустить уничтожения единственной действенной системы борьбы с наркоманией в Украине.

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Автор: УНИАН