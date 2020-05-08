Одним из симптомов COVID-19 могут быть специфические высыпания на коже - врачи во Всеукраинский день диагностики меланомы (видео)

Иногда, особенно у детей, высыпания могут быть единственным проявлением коронавирусной инфекции.

Киев. 8 мая. УНИАН. Одним из симптомов COVID-19 могут быть специфические высыпания на коже.

Об этом сообщила заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор, координатор проекта "Евромеланома" в Украине Ольга Богомолец на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Всеукраинский день диагностики меланомы".

По ее словам, в этом году в Украине впервые количество онкобольных превысило 1 миллион, среди них на первом месте больные раком кожи - они составляют более 20%.

Богомолец отметила, что День меланомы в Украине проводят уже 12 лет подряд, однако в этом году он проходит в онлайн-формате и продолжается две недели - с 1 мая. В эти дни украинцы могут бесплатно пройти онлайн-обследование на меланому на сайте stop-melanoma.net. Это можно сделать, отправив фото новообразований на коже и заполнив специальную анкету на сайте.

Устанавливать предварительные диагнозы будут сотни врачей-волонтеров, которые накануне были также отобраны с помощью анкетирования, свои заключения они пришлют пациентам 15 мая.

Председатель общественной организации "Стоп меланома" Игорь Канчалаба пояснил, что перед заполнением анкеты и отправкой фото на сайте можно ознакомиться с основными признаками меланомы, а также методами правильного осмотра родинок и их фотографирования.

Он уточнил, что при установлении предварительного диагноза врач вместе с заключением обязательно пришлет пациенту алгоритм последующих действий.

"Всем пациентам, которым дистанционно будет установлен предварительный диагноз «меланома» или «рак кожи», сделают бесплатное дообследование с помощью дерматоскопии в Институте дерматологии и косметологии", - уточнила Богомолец.

По ее словам, в течение 12 лет проведения Дня меланомы удалось значительно уменьшить смертность от рака кожи, ведь в течение этих лет более 2 тысяч врачей прошли обучение и были задействованы в работе - они осмотрели 472 тысячи 374 граждан, среди которых у 1 тысячи 406 была обнаружена меланома и у 4 тысяч 210 - рак кожи.

Координатор "Евромеланомы" отметила, что меланома метастазирует очень быстро и может за один год забрать жизнь человека, поэтому не стоит тянуть с диагностикой.

По словам врача, каждый человек должен знать о так называемом АКОРД меланомы - это аббревиатура, которая включает основные признаки перерождения родинки и меланомы: А - асимметрия родинки, К - ее неровный край, О - внезапное изменение окраса, Р - изменение размера, Д - динамика (кровоточивость, появление трещин или волос).

Она также отметила, что солнце является главным провоцирующим фактором рака кожи, поэтому загорать нужно очень осторожно, в частности, людям со светлой кожей и большим количеством родинок.

"Сейчас проходит День меланомы длиной в две недели ... Каждый из вас, у кого есть признаки изменения родинки, более 20 родинок на одной части тела, врожденное пигментное пятно и если в анамнезе у вас или родственников была меланома, то вы относитесь к группе риска и обязательно должны проходить осмотр один раз в год ... Поэтому заходите на сайт и присылайте ваши фотографии", - призвала врач.

Богомолец уточнила, что меланома также может передаваться через плаценту - трансплацентарно, поэтому большое внимание надо обращать на обследование беременных и маленьких детей на проявления АКОРДа меланомы.

Как отметила хирург-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Мария Кукушкина, в последние годы украинцы все чаще стали приходить к врачам еще на ранних стадиях рака кожи, когда его еще можно вылечить.

"Чем раньше начать лечение меланомы, тем больше шанс вылечить ее один раз и навсегда и не иметь никогда в дальнейшем проявлений этого заболевания. И это значительно дешевле – сейчас есть замечательные иммунопрепараты, таргетные препараты, но, к сожалению, это не просто дорогостоящая, это очень дорогостоящая терапия. И такая невероятная финансовая нагрузка при лечении третьей или четвертой стадии меланомы полностью ложится на пациента. Поэтому необходимо очень внимательно относиться к своему здоровью, и, если вам кажется, что какая-то родинка подозрительная, необходимо обратиться к врачу", - подчеркнула онколог.

Кроме того, на вопрос есть ли связь между COVID-19 и высыпаниями на коже, Богомолец ответила, что за рубежом врачи-дерматологи все чаще фиксируют новые симптомы у больных COVID-19 в виде кожных высыпаний.

"COVID-19 вызывает очень специфические проявления на коже... Иногда, особенно у детей, они могут быть вообще единственным проявлением инфекции, поэтому нужно быть очень внимательным. Мы создали сервис онлайн-помощи не только, чтобы диагностировать рак кожи, а Bogomolets clinic online готова, и уже заявляла об этом на прошлой неделе, дистанционно на безвозмездной основе консультировать все инфекционные больницы и отделения Украины", - подчеркнула она.