Всеукраинский профсоюз игорного и развлекательного бизнеса заявил о необходимости включить существующие специальности в отрасли в классификатор профессий

На сегодня все работники отрасли имеют официальную профессию "администратор".

Киев. 30 ноября. УНИАН. Новосозданный Всеукраинский профсоюз игорного и развлекательного бизнеса своей приоритетной задачей на сегодняшний день считает необходимость включить в классификатор профессий те специальности, которые сейчас уже существуют в отрасли.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель профсоюза Назар Бекетов.

"По состоянию на сегодня на рынке Украины существует очень много людей, которые работают в игорных заведениях, но они не прописаны в классификаторе профессий. Это является большой проблемой для них, поскольку рынок развивается, рынок есть, такой бизнес существует, а профессий таких не существует. Основной задачей, которую мы ставим перед собой - это внесение этих профессий в классификатор профессий. Это будет одним из приоритетных направлений нашей деятельности на первом этапе", - сказал он.

Также Бекетов добавил, что среди приоритетов профсоюза - защита прав представителей отрасли.

"Хотелось бы отстаивать интересы работников отрасли и их права, а также уведомить общественность, что профсоюз есть, профсоюз зарегистрирован, и с сегодняшнего дня они не будут незащищенными, они не будут один на один со своим работодателем, государством, с теми проблемами, с которыми они могут столкнуться", - сказал он.

По словам члена профсоюза Анны Бедусенко, включение специальностей отрасли в классификатор профессий является не прихотью, а необходимостью для работников.

"Все эти специальности, все это многообразие специальностей в игорном и развлекательном рынках, а также смежные специальности, мы должны внести в классификатор, чтобы мы чувствовали себя существующими, а не в "серой" зоне. Сейчас уже профсоюз насчитывает большое количество членов, которые имеют совершенно разные специальности, которые всегда были, но не были официально оформлены. Крупье, пит-боссы, менеджеры казино, операторы слот-автоматов – это все под общим эфемерным названием администраторы", - сказала она.

Участие в пресс-конференции также приняли член Центральной ревизионной комиссии профсоюза Александр Карпенко (г. Киев) и участник учредительного съезда профсоюза Игорь Свид (г. Львов).

На сегодня профсоюз представлен в 14 регионах страны, его членами являются более 500 человек.

Справка. Всеукраинский профсоюз игорного и развлекательного бизнеса – первая отраслевая организация в Украине, созданная после вступления в силу Закона о легализации азартных игр в 2020 году. Профсоюз уже представлен в 14 регионах Украины.

Задача – защита интересов работников игорного бизнеса и ряда смежных отраслей: информационных технологий, туристической, гостинично-ресторанной, рекламной, сферы шоу-бизнеса и т.д.

Приоритетами деятельности:

Единые критерии оценки профессионализма для работников;

Оформление трудовых отношений в пределах, определенных действующим законодательством Украины;

предоставление социального пакета в полном объеме;

создание безопасных условий труда на рабочем месте;

легализация профессий. Несмотря на то, что легальный игорный рынок Украины находится на начальном этапе возрождения, уже сейчас сформирован список профессий, требующих внесения в национальный классификатор.

Всеукраинский профсоюз игорного и развлекательного бизнеса является открытой и публичной организацией, каждый желающий или трудовой коллектив отрасли может присоединиться к нашим рядам. Стремление – поддержка членов профсоюза индивидуальным и коллективным представительством, как с работодателем так и с органами государственной власти.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/109744-press-konferenciya-v-unian-vseukrainskiy-profsoyuz-igornogo-i-razvlekatelnogo-biznesa-prioritety-deyatelnosti-i-pervye-shagi.html

Автор: Дмитрий Шварц