В президентском законопроекте о всеукраинском референдуме нет норм относительно инициативы об изменении территории - эксперты (видео)

Эксперты обсудили недостатки норм, касающихся введения электронного голосования.

В мероприятии принали участие: Юлия Кириченко - сопредседатель Совета Коалиции Реанимационный Пакет Реформ; руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ; Игорь Колиушко - председатель правления Центра политико-правовых реформ; Денис Ковриженко - эксперт по вопросам выборов и референдумов; Ольга Айвазовская - председатель правления Гражданской сети ОПОРА.

Киев. 11 июня. УНИАН. Президентский законопроект о всеукраинском референдуме не содержит норм относительно инициативы об изменении территории.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказала сопредседатель Совета Коалиции Реанимационный пакет реформ, член правления Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

Она отметила, что сейчас ведется много разговоров о том, что якобы законопроектом допускается референдум об изменении территории.

Но, по словам эксперта, эти опасения не имеют оснований. «Здесь не надо бояться, потому что здесь предусмотрено, что должно быть международное соглашение по международным правилам, заключенное на высшем уровне. Далее этот закон о ратификации должен принять парламент и только после того закон о ратификации выносится на одобрение всеукраинского референдума», - отметила она и подчеркнула, что вопрос об изменении территории, например, по народной инициативе, не может выноситься на референдум.

Кириченко отметила, что положительным в законопроекте является то, что референдум должен происходить исключительно по одному вопросу, поскольку вынесение многих вопросов на референдум, и, в частности, совмещение его с выборами очень часто используется для манипуляций.

Также она отметила, что законопроектом предлагается установить кворум - референдум считается состоявшимся, если пришли не менее 50% избирателей.

В свою очередь, председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко отметил, что в законопроекте «корректно определен предмет всеукраинского референдума».

По его словам, на всеукраинский референдум можно выносить вопросы, которые прямо предусмотрены Конституцией Украины: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (такой референдум назначает президент Украины) и изменение территории Украины (такой референдум назначает Верховная Рада).

Также президент Украины объявляет всеукраинский референдум по народной инициативе по вопросам общегосударственного значения или об отмене законов или их отдельных положений. Эксперт отметил, что на референдуме нельзя принимать новый закон, а только отменять действующий закон или отдельные его положения.

«Не означает рассмотрение и принятие этого закона воплощение каких-то планов о проведении какого-то референдума. Я лично не вижу никаких оснований для проведения референдумов в Украине в ближайший период. Поэтому лучше закон принять тогда, когда на горизонте не видно ничьего интереса к проведению какого-то референдума», - считает Колиушко. Он добавил, что это делает невозможным написание законопроекта под конкретных людей и конкретную ситуацию.

Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила, что для проведения референдума должно быть собрано три миллиона подписей не менее чем в двух третях регионов. По ее словам, это является предохранителем от вынесения на референдум вопросов, которые интересуют какую-то отдельную группу людей.

Также Айвазовская отметила, что согласно законопроекту, проведение референдума финансируется исключительно за государственные средства, на его организацию может быть израсходовано до 2 млрд грн. Законопроектом установлено ограничение фонда на финансирование групп «за» или «против» вопроса, который выносится на референдум. Она отметила, что речь идет о 20 тысячах минимальных зарплат - «сегодня она составляет 4723, значит, это около 94,5 миллиона».

Айвазовская отметила, что в законопроекте есть очень опасная норма о предоставлении права Центральной избирательной комиссии определять порядок электронного голосования, и призвала ко второму чтению «снять эту норму в такой формулировке». Также она сообщила об инициативе разработать отдельный законопроект об электронном голосовании, которым нормировать все процедуры. При этом эксперт напомнила, что вопрос выборов и референдумов регламентируется исключительно законами, а не подзаконными актами, которые будет принимать ЦИК.

Эксперт по вопросам выборов и референдумов Международного фонда избирательных систем Денис Ковриженко сказал, что президентский законопроект дает возможность проводить демократический референдум.

В то же время он отметил, что в документе есть недостатки, которые необходимо устранять в ходе его принятия, и добавил, что в проекте закона процедура электронного голосования определена очень рамочно, и может порождать ряд рисков.

По словам Ковриженко, попытке внедрения электронного голосования должна предшествовать содержательная публичная дискуссия с участием всех заинтересованных сторон, в рамках которой должны оцениваться не только преимущества такого способа голосования, но и его потенциальные недостатки и угрозы. «Для минимизации возможностей для злоупотреблений и манипуляций закон должен максимально четко регламентировать соответствующую процедуру, а сама она должна базироваться на международных стандартах и лучших практиках», - подчеркнул Ковриженко.

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