В «Слуге народа» представили руководителя предвыборного штаба и рассказали об отборе кандидатов на местные выборы в Киевской области (видео, фото)

Цель партии «Слуга народа» на региональных выборах - не просто выиграть голосования, а создать эффективные команды в каждой общине Киевской области и сформировать облсоветы, которые проводят жизненно необходимые реформы. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский. Он уточнил, что для реализации ключевых задач в Киевской области создан областной штаб, руководителем которого назначен член политсовета Киевской областной организации партии Владислав Ковалевский.

Киев. 17 июня. УНИАН. В политической партии «Слуга народа» представили руководителя предвыборного штаба и рассказали о порядке отбора кандидатов для участия в местных выборах в Киевской области.

По словам председателя партии Александра Корниенко, в ближайшее время будут представлены руководители предвыборных штабов и в других областях.

«Мы идем на местные выборы с несколькими простыми месседжами. Первое - это завершение реформы децентрализации, которую многие в этой стране начинали..., но только «Слуга народа» смогла завершить этот процесс фактически за год. И мы сейчас имеем полностью покрытую объединенными громадами Украину», - отметил он.

Кроме того, по словам Корниенко, на местные выборы «Слуга народа» идет для улучшения жизни людей в громадах, в частности продолжения формирования качественной инфраструктуры.

«Мы хотим, чтобы следующая каденция депутатов местных советов ... была отмечена усовершенствованным и улучшенным результатом децентрализации и воплощением децентрализации на местах в ее лучшей форме», - пояснил председатель партии.

Он подчеркнул, что такой большой и пестрый регион, как Киевщина, «Слуга народа» не может оставить без внимания, поэтому здесь партия будет еще тщательнее относиться к кандидатам на местные выборы.

«Городами, селами, поселками и городками должны руководить люди из определенного нового класса ..., они должны иметь обновленные ценности построения нового государства без коррупции, без местечковой коррупции, без использования власти в своих интересах. Например, мы хотим говорить на уровне страны, чтобы депутаты местных советов не могли возглавлять коммунальные предприятия, и устранять конфликты интересов. Политически - это закон, но мы можем на уровне депутатов уже это делать сейчас», - рассказал он.

Корниенко также заявил, что в «Слуге народа» уверены в том, что партия сможет получить большинство депутатов в 69 ОТГ Киевской области, в областном совете, а также среди руководителей городов-спутников Киева и территориальных громад.

«Мы будем этой командой работать над тем, чтобы Киевщина стала настоящим центром качественной децентрализации и качественной работы на местах», - отметил председатель партии.

Председатель Киевской областной организации партии «Слуга народа», народный депутат Александр Дубинский напомнил, что с 15 апреля работает сайт www.zekomandaregion.kiev.ua, где все желающие могут подать заявку, чтобы принять участие в местных выборах от партии, и отметил, что получено уже большое количество анкет от потенциальных кандидатов.

По его словам, «Слуга народа» планирует максимально прозрачно выстраивать финансирование предвыборной кампании, потому призвал сообщать о случаях вымогательства средств за участие в выборах от партии, ведь партия уже столкнулась с большим количеством аферистов, которые открывали фейковые штабы политсилы.

Как отметил член высшего совета партии Артем Культенко, «Слуга народа» продолжает принимать анкеты кандидатов для участия в местных выборах от партии и работать над их отбором.

В свою очередь, Ковалевский добавил, что, кроме окружных избирательных штабов, которые были сформированы накануне, партия уже начинает формировать районные и городские штабы.

Он рассказал, что резюме от кандидатов партия получит тремя путями: через уже упомянутый выше сайт, а также через рекомендации от руководителей окружных штабов и восьми депутатов от «Слуги народа» в Киевской области.

«Потом мы проводим дискуссии, обсуждения, наш внутренний праймериз и выбираем лучших - тех, кто достоин представлять и партию, и политику президента», - пояснил Ковалевский.

Также, по его словам, в партии разработали так называемый «портрет кандидата», который должен соответствовать ряду критериев для участия в выборах от «Слуги народа».

«Мы рассматриваем любых людей, которые готовы работать на благо своих ОТГ ... Возраст, профессия, социальный статус, пол имеют второстепенное значение. Для нас первостепенное значение имеют профессионализм и репутация - это две красные линии ... Но мы будем очень жестко относиться к членам «БПП» и «Народного фронта», которые ... делали то, с чем мы боролись, когда шли на выборы ... мы будем максимально вычищать ряды кандидатов ..., фильтр, общественный и наш собственный, не позволит этим людям туда попасть», - заверил Дубинский.

По его словам, также от партии на выборы не смогут попасть люди, которые имеют отношение к коррупции, «дерибану» земли и рейдерству, а также те, кто связан с силами, причастными к РФ.

«Президент поставил перед нами задачу - получить по Киевской области лучший результат по стране, и мы его получим, я уверен. Потому что я уже сейчас вижу качество людей, которые приходят в нашу команду, и количество этих людей», - резюмировал Дубинский.

Он также уточнил, что стратегия, которая будет выстроена в рамках предвыборной кампании в Киевской области, станет эталонной для всех штабов партии в регионах.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/97241-press-konferenciya-deputata-glavy-kievskoy-oblastnoy-organizacii-pp-sluga-naroda-aleksandra-dubinskogo-v-unian.html

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