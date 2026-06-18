Вышла англоязычная версия книги об уничтожении российского крейсера 'Москва' – 'Hunting for the Cruiser 'Moskva' (видео)

Ожидается, что читателями англоязычной книги об уничтожении флагмана вражеского флота на Черном море в 2022 году станут прежде всего иностранные дипломаты, а также военные специалисты из-за рубежа.

В пресс-центре УНИАН состоялась презентация англоязычной версии книги Андрея Булавина и Александра Чудновеца "Охота на крейсер "Москва" (Andrii Bulavin, Oleksandr Chudnovets "Hunting for the Cruiser "Moskva").

Организаторы: общественные организации "Київське військово-історичне товариство", "Асоціація ветеранів ВМС України", "Издательский дом "АДЕФ-Украина" при поддержке Международного фонда "Відродження".

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Директор издательского дома "АДЕФ-Украина", кандидат исторических наук Алла Истомина отметила, что издание книги на военную тематику не является типичным для её издательства, которое специализируется в большей степени на искусстве и эстетике: "Но на чём бы мы ни специализировались, мы понимаем, что, помимо бизнеса, существует ещё и гражданская позиция. Именно она побудила нас организовать культурно-информационный фронт в рамках нашей профессиональной деятельности. Именно издание этих двух книг (украинской и английской версий) является нашим вкладом в нашу общую победу, в том числе и в информационной войне".

Говоря о целевой аудитории англоязычной версии, Алла Истомина сказала: "Это – зарубежный читатель. Мы планируем представить эту книгу во Франкфурте-на-Майне (на книжном фестивале – УНИАН), потому что именно там находится читатель англоязычной книги. У нас уже есть договоренности с поляками. И также наши соседи из Скандинавии готовы познакомить нас со своими издателями, чтобы книга попала к специалистам из ЕС".

Соавтор книги, полковник, член рады ГО "Київське військово-історичне товариство" Андрей Булавин сообщил, что ещё во время презентации украиноязычной версии "Определённое количество книг по просьбе иностранных коллег было отправлено в США, Канаду и страны Европы". Что касается целевой аудитории, то это люди, связанные с военными кругами, разведывательными кругами, государственными кругами. Сейчас мы изучаем зарубежный спрос и впоследствии планируем допечатать англоязычную версию, поскольку нам нужно показывать наши успехи в войне с РФ во всем мире".

В свою очередь, соавтор книги, военный историк, глава рады ГО "Київське військово-історичне товариство" Александр Чудновец добавил: "Мы привыкли в первые годы войны к тому, что у нас было мало успехов, но мы хотим показать эти успехи. И то, что вражеский флот на Чёрном море перед вторжением насчитывал около 80 кораблей и катеров, а теперь мы уничтожили 33 из них и две подводные лодки – это большое дело, и об этих победах нужно говорить".

Следует также отметить, что англоязычная версия, так же как и издание на украинском языке, рассказывает как об истории уничтожения вражеского крейсера в апреле 2022 года, так и об истории бывшего флагмана Черноморского флота РФ, построенного ещё в советские времена.