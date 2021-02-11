В частности, в планах фонда к 2030 году - создание под Киевом крупного научно-исследовательского центра социальных инноваций и развития гуманитарной сферы Украины.

Киев. 11 февраля. УНИАН. Фонд социальных инноваций "Из страны в Украину" отчитался о результатах работы за 2020 год и рассказал о будущих проектах.

Соответствующий отчет на пресс-конференции в УНИАН представили соучредители фонда Денис Блощинский, Дмитрий Полковский и Константин Стеценко.

Как рассказал Стеценко, фонд была основан в 2014 году, чтобы распространять украинскую культуру и идентичность на востоке Украины, а также помогать местным общинам развивать свои города и сообщества.

"Но уже через год реализации проектов стало понятно, что проблемы востока - это проблемы всей страны, и бороться следует с причинами этих проблем, а не только с последствиями. Поэтому фонд начал разрабатывать и воплощать масштабные экосистемные программы, направленные на работу с первопричинами", - отмечается в пресс-релизе.

По их мнению, Украину можно превратить в целостное и современное государство, начав с развития образования и культуры. Поэтому они выбрали эти направления ключевыми в своей работе.

В свою очередь Полковский отметил, что фонд взял на себя роль объединительного элемента между бизнесом, государственными учреждениями, общественным сектором, профессиональными сообществами, активными гражданами, общинами и обществом в целом.

Он подчеркнул, что в последнее время бизнес всех уровней все больше осознает необходимость поддержки таких инициатив и помогает им.

В частности, по словам Блощинского, в 2019 году более 500 предпринимателей и компаний поддержали культурные и образовательные проекты фонда.

Кроме того, фонд сотрудничал и продолжает партнерство с рядом министерств, ведомств и других организаций.

Он отметил, что миссия фонда заключается в содействии совершенствованию общества и достижении устойчивого развития по каждому из ключевых контекстов гуманитарной сферы через системную реализацию программ по направлениям образования, культуры и здравоохранения.

По словам соучредителя фонда, за шесть лет работы был создан ряд инновационных форматов мероприятий, в частности, "Музыка достоинства," "Открывай Украину", "Удачи на ВНО", "Академия проектного менеджмента", фестиваль "Из страны в Украину", "Форум гражданского общества", "Образовательный марафон" и другие.

Так, в 2020 году в организованном фондом Форуме нового времени "На границах" - форум гражданского общества востока Украины - приняли участие более 2 тыс. участников.

Кроме того, в программе трансформации школьной среды для школ Донетчины и Луганщины "Образовательный марафон" участвовали директора и заместители директоров 60 школ, а по итогам марафона был проведен масштабный Восточный образовательный форум.

Также впервые в этом году флешмоб "Удачи на ВНО" от фонда, кроме более 100 тыс. участников и министерств, поддержал и президент.

Всего в проектах "Из страны в Украину" приняли участие более 300 тыс. человек из 300 городов Украины.

В этом году на организацию образовательных проектов фонда было привлечено 10 млн 930 тыс. грн, на проекты по развитию гражданского общества - 3 млн 245 тыс., на организационную деятельность фонда - 2 млн 150 тыс.

Из этих денег только 6% составляли средства из госбюджета, остальные - международная техническая помощь и помощь от бизнеса.

В то же время Блощинский добавил, что в прошлом году культурные проекты пришлось приостановить из-за пандемии, однако это дало возможность поработать над их реорганизацией и новым воплощением в 2021 году.

"Следующая наша цель - это создание крупного научно-исследовательского центра социальных инноваций и развития гуманитарной сферы Украины под Киевом", - рассказал он.

По словам Блощинского, такие планы фонд имеет в видении к 2030 году.

В этом году соучредители планируют создать Попечительский совет фонда, в который хотят привлечь представителей малого и среднего бизнеса.

"Это будет несколько десятков предпринимателей, украинских инноваторов, которые имеют общие ценности с нами и, как и мы, болеют за Украину", - пояснил Блощинский.

По его словам, на 2021 год фонд запланировал проведение ряда образовательных и культурных мероприятий, однако организаторы будут учитывать ситуацию с распространением COVID-19, поэтому не исключают определенные изменения в планах.

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Автор: УНИАН