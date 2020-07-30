Лидер партии «За будущее» Палица и мэр Черкасс, который присоединился к политсиле, представили свое видение реформы децентрализации (видео, фото)

Политическая сила «За будущее» объединяет вокруг себя местных лидеров, которые разбираются в проблемах регионов и имеют весомый опыт в ведении хозяйства.

Киев. 30 июля. УНИАН. Лидер партии «За будущее» Игорь Палица и городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, который присоединился к политической силе, представили свое видение реформы децентрализации, которое заключается в реальной передаче полномочий и финансов от государственной власти в органы местного самоуправления.

Во время совместной пресс-конференции в УНИАН политики указали, что политическая сила «За будущее» объединяет вокруг себя местных лидеров, которые разбираются в проблемах регионов и имеют весомый опыт в ведении хозяйства.

В частности, Палица отметил, что партию «За будущее» создали мажоритарщики, которые являются депутатами Верховной Рады и которых выбрали «за их дела».

«Во время тотального доверия президенту все же люди, которые нас выбрали в округах, поверили, что мы можем, знаем и умеем, а не просто молодые лица, которые ничем ранее на занимались. Мы проработали в ВР почти год. Мы все были рады, что был выбран Владимир Зеленский президентом, мы все были против, чтобы оставался президентом Петр Порошенко, потому что всем надоела война, запугивание, тотальные кражи из бюджета. Мы действительно рассчитывали, что хоть и президент новый, молодой и для него будет политика новая и будет сформирована профессиональная команда», - отметил он.

Палица заявил, что в «правительстве Гончарука не было профессионалов, там были люди, которые за гранты получили обучение за рубежом и гранты работали в Украине за счет международных организаций. Надо было, чтобы они начали загонять экономику в минус, чтобы Владимир Александрович захотел их изменить. После этого Владимиру Александровичу было предложено новое правительство, мы увидели ровно через месяц, что правительство безрукое, безногое, безголовое. Все то, что происходит в правительстве, - это защита кого угодно, только не украинцев, не экономики Украины и не среднего класса, украинских предпринимателей».

Лидер политсилы убежден, что правительство Шмыгаля начало «загонять всю Украину в большую пропасть» и именно после этого была создана политическая партия «За будущее». Палица отметил, что впервые за историю независимости всеукраинская партия образуется по инициативе самостоятельных представителей местных громад, а не по указанию из Киева.

«Мы все собрались: кто руководил областями, кто создал собственный бизнес, кто был опытным управленцем и работал в крупных корпорациях. Мы все знаем, что делать и как делать. Мы решили, что пришло время Украине все-таки подниматься из руин. Украина уже потеряла тот промышленный потенциал, который был, за Украину надо срочно бороться и спасать ее, поэтому мы решили создать партию «За будущее», - сказал он.

По словам Палицы, вновь созданная политсила будет защищать экономику Украины и украинских производителей: «Мы хотим защищать украинские города, села, области, областные советы, мэров городов, потому что Украина базируется не сверху вниз, а снизу вверх, и мы так же строим партию - снизу вверх, основываясь на украинских регионах, на местах, на ОТГ».

«Никогда киевские чиновники не будут понимать, что нужно на местах, никогда они не будут знать, что нужно на местах, а также, если будут знать и понимать, они все равно будут делать то, что им выгоднее, чтобы набить свои карманы», - подчеркнул он.

Кроме того, Палица выразил удовлетворение тем, что мэр Черкасс изъявил желание присоединиться к политсиле, «стать нашим товарищем», членом партии, «нашим другом в развитии Украины, в ее спасении».

Политик напомнил, что первыми, кто начал бороться с эпидемией коронавируса в Украине, были мэры городов, в том числе и мэр Черкасс.

«Кто начал первым бороться с эпидемией коронавируса в Украине? Безусловно, мэры городов, председатели ОТГ, областные советы. Что делал Киев? Ничего. Когда поступили первые деньги в регионы, пакет врачам, которые боролись с коронавирусом? В июне - за апрель», - отметил Палица.

Он добавил, что мэр Черкасс стал одним из тех, кто не побоялся выступить против позиции центральной власти во время карантина.

«Он (Бондаренко) - не стал врагом президента, он хотел донести до президента, что нужно снимать карантин, что нет для этого (строгих карантинных ограничений - УНИАН) никаких причин, и надо дать жить бизнесу», - заявил Палица.

Он считает, что те люди, которые пытаются убедить президента в том, что мэр Черкасс является якобы врагом, они являются прежде всего врагами государства.

Кроме того Палица раскритиковал действия главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко во время эпидемии: «Санитарный врач Ляшко, который еще в январе закрывал все санэпидемстанции и хотел ликвидировать санитарную службу, а потом рассказывал: «закрыть транспорт, затем открыть транспорт, закрыть рынки, затем открыть рынки». В течение одного месяца - десять разных решений».

Лидер партии «За будущее» убежден, что президент должен опираться на мэров и прислушиваться к ним, и отметил, что мэр Черкасс не является врагом главы государства. «Мы готовы помогать президенту, но президенту нужно разобраться в непрофессиональной команде, которая его окружает», - сказал он.

В свою очередь мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что Украине нужно завершить реформу децентрализации, но тот путь, которым хочет идти нынешняя власть, приведет к еще большей централизации и сведет на нет основные принципы реформы - передачу полномочий и финансов от государственной власти как можно ближе к людям - органам местного самоуправления.

«У нас есть общий интерес с профессионалами, с теми людьми, которые показали результат на местах, развивать каждый город, каждую область, каждый регион, потому что не может быть успешной страна без сильных регионов. Почему я в команде «За будущее»? Потому что я считаю, что именно эта сила способна на сегодняшний день изменить страну, способна остановить издевательства над страной, которое мы видим сегодня. Наше будущее - наша сильная, богатая, реально независимая и мирная страна», - подчеркнул он.

Бондаренко отметил, что когда он познакомился с командой партии «За будущее», то понял, что это не «клуб по интересам», это объединение патриотов, профессионалов, надежных людей, проверенных делами, которые из года в год доказали, что они действительно меняют в стране все к лучшему.

«Мне приятно, что мы объединяем усилия, чтобы совместно делать наше будущее уже сейчас, потому что сейчас пришло время объединяться и воплощать в жизнь то, что ожидают люди, а люди ожидают перемен к лучшему. Я думаю, что мы докажем своими делами, что мы сильная, достойная и патриотическая команда», - резюмировал мэр Черкасс.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/98447-press-konferenciya-lidera-partii-za-maybutnye-igorya-palicy-i-mera-cherkass-anatoliya-bondarenko-v-unian.html

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