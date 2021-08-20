Георгий Биркадзе считает, что нужно критиковать власть, но и говорить, если что-то делается хорошее.

Киев. 20 августа. УНИАН. Почетный председатель Центра европейских политических стратегий Георгий Биркадзе, анализируя первые два года президентства Владимира Зеленского, отметил, что за два года страну изменить невозможно.

Об этом он сказал во время круглого стола на тему: "Выводы первых тридцати лет независимости Украины: путеводитель в будущее", организованного ГО "Центр глобальных политических стратегий" в пресс-центре УНИАН.

Биркадзе отметил, что за 30 лет независимости Украина пережила много побед и предательств. "Предательство со стороны нашего соседа России. Сегодня наша страна оккупирована и аннексирована", - сказал он.

Как отметил эксперт, за эти годы много чего в Украине не было достигнуто, хотя все могло быть наоборот. "Многое не сделано за 30 лет, а сейчас хотят, все требуют от Владимира Зеленского, что вот за два года ты должен построить страну такую, которой нет нигде. Но это же невозможно", - подчеркнул Биркадзе.

Эксперт считает, что нужно критиковать власть, но и говорить, если что-то делается хорошее. По его словам, когда люди осуждают власть, они должны одновременно озвучивать и вносить предложения, что нужно сделать для улучшения жизни в стране. "К сожалению, так не происходит. Все готовы критиковать, а предложить сами ничего не могут… Есть политики, чтобы рассказывать – большие специалисты, а вот взять и сделать, (прошло) 30 лет и никто ничего сделать не может", - отметил Биркадзе.

В контексте развития Украины Биркадзе считает, что нужно доводить все начатые дела до логического завершения. "Если ты что-то начал и не довел до конца - значит ты этого не делал. Я надеюсь, что сегодняшней властью все начатое, о чем декларировали и что сегодня делается, будет доведено до логического конца", - подчеркнул Биркадзе.

Он уверен, что институты могут работать без коррупционной составляющей, если будет такое желание, и если руководитель будет хотеть что-то изменить.

При этом, политолог, председатель Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко считает реформу децентрализации одной из самых успешных в Украине. "Децентрализация дала возможность развиваться общинам, быть ближе к людям, принимать наиболее качественные решения, нежели они соответственно принимались на центральном уровне или с помощью государственных органов", - сказал Буряченко.

Вместе с тем, политолог, эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов – соавтор книги "Цена реформ", в которой подробно рассматривается в том числе вопрос децентрализации, – отметил, что государство должно улучшать экономическую ситуацию в стране. "Когда у Украины улучшится общая экономическая ситуация, то, естественно, она будет лучше и в общинах", - отметил Спиридонов.

По его мнению, для развития бизнеса должны существовать хорошие экономические условия. "Нужно уменьшить давление, чтобы бизнес мог развиваться и, в конечном счете, платить больше налогов. Если бизнесу дать дышать, то и налогов он заплатит больше, и тогда и общины будут развиваться по всей Украине", - сказал он.

"По поводу того, что нужно сделать? Буду откровенен. Вопрос упирается в деньги. Примерно треть объединенных территориальных общин чувствует себя так вполне неплохо", - сказал Спиридонов.

В качестве примера он отметил Киевскую область. В частности, по его словам, достаточно хорошо дела идут в Софиевской Борщаговке, Буче, Ирпене, Броварах. Также он упомянул территориальные общины, которые приближены к другим крупным городам – Одессе и Днепру. "Там тоже все неплохо. Некоторым общинам повезло, там зарегистрированы представители крупного бизнеса, и платят там солидные налоги. Там тоже все в порядке. Деньги есть. А вот две трети общин – там, извините, денег нет. Соответственно, если там денег нет, то люди оттуда выезжают, фактически эвакуируются", - сказал он и добавил, что в такой ситуации перестают работать школы и больницы. Такой порядок дел привод к тому, что район не развивается.

"Прежде всего, что может сделать государство для развития общин – это улучшать ситуацию экономическую", - отметил Спиридонов.

В свою очередь, политолог, магистр Университета Вены Михаил Кацин выразил мнение, что, возможно, проблема заключается в качестве элит, которые просто не в состоянии коммуницировать с бизнесом, привлекать бизнес к деятельности общин с тем, что они там платили налоги и развивали их. "По большому счету, это проблема избирателей, которые формируют и местные элиты", - сказал Кацин.

При этом, он выразил мнение, почему после 1991 года в Украине не так сложилась ситуация, как в странах Балтии. По его словам, во время советской оккупации, с 1945 года, в прибалтийских странах "было намного больше свобод", и "даже политическая прокоммунистическая элита стремилась максимально абстрагироваться от Москвы, максимально абстрагироваться от всей совдепии и ждала момента, когда они смогут освободиться". По его словам, в Прибалтике к 1991 году были готовы реализовать все преимущества своей независимости.

Вместе с тем, те люди, которые стали руководить в первые годы независимости Украины, - это были коммунистические лидеры, "красные директора" и партийная элита, которые "выиграли от того, что Советский союз распался, потому что они могли принимать управленческие решения без оглядки на Москву".

"И они не были заряжены с точки зрения патриотизма, с точки зрения национальных интересов. А те люди, которые были истинными патриотами Украины, которые долгие годы отстаивали интересы украинского национального возрождения, это в основном были диссиденты, которые и не умели управлять, а с другой стороны они не были допущены к управлению в нашем государстве", - отметил он и добавил, что поэтому было потеряно много времени.

"Но время идет, прошло 30 лет, и у нас наконец-то сформировалась национальная патриотичная элита из молодых управленцев, которые готовы дать рывок развитию нашей страны, и я думаю, что во многом это связано с приходом Владимира Зеленского", - уверен Кацин.

Фото мероприятия: https://photo.unian.net/theme/107401-panelnaya-diskussiya-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-vyvody-pervyh-tridcati-let-nezavisimosti-ukrainy-putevoditel-v-budushchee.html

Автор: Виталий Саенко