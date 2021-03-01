Особенность этих законопроектов в том, что коллаборанты, после отбытия наказания, не смогут заниматься какой-либо политической деятельностью в стране в течение 10 лет.

Киев. 1 марта. УНИАН. В агентстве УНИАН представили поданные народными депутатами от «Слуги народа» законопроекты №№5143 и 5144 о коллаборации.

Презентация законопроектов состоялась на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«В первую очередь эти законопроекты должны убрать правовой вакуум в вопросе коллаборации на седьмом году российско-украинской войны. В гибридной войне Россия активно использует пятую колонну, которая действует в медийном, силовом, политическом поле. И сегодня в Украине нет инструмента, чтобы убрать пятую колонну из медийного и политического пространства. Именно это призваны сделать эти законопроекты», - пояснил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий.

Он отметил, что эти законопроекты не направлены против обычных людей, а против «5-й колонны, против тех, кто на добровольных началах сотрудничает с врагом, занимает руководящие должности».

Белецкий уточнил, что особенность этих законопроектов в том, что коллаборанты, после отбытия наказания, не смогут заниматься какой-либо политической деятельностью в стране в течение 10 лет.

В свою очередь, народный депутат от «СН» Егор Чернев уточнил, что эти законопроекты, как и подобный законопроект от «Европейской солидарности», будут рассмотрены на комитете по правоохранительной деятельности.

«Мы сделаем всё, чтобы это рассмотрение состоялось как можно скорее, и отправился (законопроект - УНИАН) на рассмотрение в сессионный зал. Я думаю, что максимум через 2 месяца мы будем рассматривать его на пленарном заседании», - сказал депутат.

Народный депутат от «СН» Светлана Цыба отметила, что в законопроектах речь идет именно о добровольном сотрудничестве с коллаборантами. «Мы понимаем, что бывают разные ситуации, когда на тебя направляют пистолет или твоих родных бросили в тюрьму, то трудно отказаться (от коллаборации). Но, если это осознанный выбор человека, то такой человек должен нести определенное наказание и не обязательно уголовное», - сказала она.

Соавтор законопроекта, юрист Виктор Шендибило проинформировал о деталях этой законодательной инициативы. «Кроме вопроса справедливости, эти законопроекты должны решать вопросы безопасности, поэтому законопроекты устанавливают как ограничение, так и наказание коллаборантов. Собственно речь идет о двух законопроектах. Первый вносит изменения в Уголовное процессуальное законодательство и предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором в военной, политической, административной, хозяйственной и информационной сферах. Устанавливаются различные наказания в зависимости от тяжести преступления за вооруженное сопротивление Украине - строгое уголовное наказание, а за посты и призывы против Украины - ограничение заниматься определенной деятельностью. Но в любом случае налагается запрет на определенные должности от 10 до 15 лет», - сказал юрист. Также он добавил, что ограничение распространяется и на юридических лиц, признанных коллаборантами. Речь идет о партиях, общественных организациях, СМИ. Такие юридические лица будут ликвидированы с конфискацией их имущества.

Другой законопроект, добавил он, имеет более технический характер. Им вносятся изменения в избирательное законодательство, в частности запрещается коллаборантам участвовать в выборах в качестве наблюдателей, членов комиссий, представителей кандидата и, главное, баллотироваться на местных выборах.

Также коллаборантам будет запрещено служить в Вооруженных силах, у них не будет допуска к государственной тайне.

«Эти законопроекты криминализуют статью о коллаборации. Коллаборация становится уголовно наказуемым деянием», - подытожил Белецкий.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)» (№5144) и законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, которые осуществляли коллаборационную деятельность)» (№5143).

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Автор: УНИАН