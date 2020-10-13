Он должен урегулировать отношения, которые де-факто давно существуют в стране.

Киев. 13 октября. УНИАН. Верховная Рада должна как можно скорее принять закон о лоббизме, который бы урегулировал ряд аспектов этой деятельности, в частности, так называемый Government to Government lobbyism (G2G) – отношения между государственными органами и центральной властью.

Об этом на круглом столе в УНИАН заявили народные депутаты и представители общественного сектора.

Как отметила политтехнолог, управляющий партнер компании «Sic Group Ukrainе», Member of Igapa Катерина Одарченко, уже второй созыв парламента серьезно интересуется вопросом лоббизма и его практиками, а также способом адаптировать европейский и американский опыт.

При этом она указала на то, что украинскому обществу совсем непонятен G2G-лоббизм, поскольку государственный сектор экономики считается едва ли не самым главным рассадником коррупции.

«G2G-лоббизм – это отношения между государственными органами и центральной властью. В связи с тем, что у нас основная критика касается государственных органов власти, государственных предприятий, агентств, государственных монополий, то возникает вопрос, нужен ли им лоббизм», - сказала она.

Основатель Аналитического кластера «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко, в свою очередь, обратил внимание на то, что в нашей стране попросту нельзя обойтись без G2G-лоббизма, поскольку между субъектами хозяйствования и представителями власти есть множество промежуточных инстанций в цепочке принятия решений. В итоге, фактически каждый директор госпредприятия является лоббистом своей собственной компании, потому что в ином случае она рискует стать банкротом.

Вместе с тем он согласился с мыслью о том, что надо не только утвердить понятие лоббизма, но и четкий перечень тех, кто по своему статусу является лоббистом, в том числе в G2G-отрасли, чтобы такая деятельность не выглядела коррупционной и не преследовалась.

«Это вопрос процедур. Если лоббизм де-факто существует, а законодательства нет, он всегда будет коррупционным. Это не означает, что после того, как закон будет принят, не будет коррупции параллельно с лоббизмом. Но если закона не будет, то кроме коррупции ничего не будет», - сказал он.

Присутствующая на круглом столе народный депутат Татьяна Цыба (фракция «Слуга народа») отметила, что лоббизм по сути своей является рынком. Потому нужно законодательно прописать четкие прозрачные и честные правила деятельности на этом рынке, ограничения и создать перечень организаций, которые этой деятельностью занимаются.

«Как по мне, то вопрос узаконивания лоббизма – абсолютно насущный и актуальный вопрос, потому что люди, которые работают в Украине, все PR-службы, пресс-службы, люди, которые работают в государственных органах и имеют отделы по связям с общественностью, понимают, что лоббизм как явление существует. А потому всё, что существует, но не узаконено, вызывает непонимание общества, которое считает, что это что-то плохое. В то же время оно дает некоторое пространство для злоупотреблений», - сказала она.

При этом депутат выразила надежду, что парламент нынешнего созыва примет до конца своей каденции один из законопроектов о лоббизме.

Соавтор одного из законопроектов о лоббизме, народный депутат Сергей Власенко (фракция «Батькивщина») отметил, что принятие подобного законопроекта просто необходимо украинскому обществу, чтобы оно знало, кто чьи интересы отстаивает. Кроме того, принятие закона о лоббизме предусматривает не только регистрацию реестров лоббистов и подачу ими официальных отчетов о своей деятельности, но и уплату налогов.

«Если мы какую-то часть людей вытянем из черной зоны и переведём в светлую зону, то это уже позитивный шаг. Мы по крайней мере начнем показывать пример, как оно должно было работать на самом деле… В нашем законопроекте записано, что не всякий человек называет себя лоббистом. Чтобы стать лоббистом, вы должны находиться в соответствующем реестре. Если вы находитесь в этом реестре и обсуждаете какой-то вопрос, то вы на это можете ссылаться, а не просто сели с чиновником, предлагаете ему взятку, а потом говорите, что вы лоббист», - сказал он.

Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец обратила внимание участников обсуждения, что в случае принятия закона нужно четко прописать, кто будет заниматься ведением соответствующего реестра лоббистов и за счёт какого финансового ресурса.

«В сегодняшней команде Министерства юстиции нет какого-то видения о том, что мы бы не хотели вести этот реестр. Но объективно необходимо исходить из того, что если его ведёт не Министерство юстиции, то нужно понять, что это за организация должна быть, за счёт чего она должна финансироваться, как это должно выглядеть», - сказала она.

Для участия в обсуждении были приглашены: Татьяна Цыба - народный депутат Украины, член депутатской фракции ПП "Слуга народа"; Василий Мокан - народный депутат Украины, член депутатской фракции ЧП "Слуга народа"; Сергей Власенко - народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина"; Олег Макаров - народный депутат Украины, член депутатской фракции ПП "Голос"; Валерия Коломиець - Заместитель Министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции; Георгий Зубко-заместитель генерального директора по коммерческой деятельности аэропорта "Борисполь"; Дмитрий Марунич - известный эксперт в области экономики и государственного управления; Павел Кутуев - украинский политический эксперт, профессор; Юрий Гаврилечко - основатель Аналитического кластера «Украинская фабрика мысли», аналитик, экономический эксперт.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года в парламенте был зарегистрирован законопроект №3059 "О государственной регистрации субъектов лоббизма и осуществления лоббизма в Украине". В том же месяце в Раде зарегистрировали законопроект №3059-1 "О лоббизме".

В марте этого года в парламенте зарегистрировали законопроект №3059-2 "О правовом и прозрачном регулировании деятельности по лоббизму". Также в марте зарегистрировали законопроект №3059-3 "О лоббистской деятельности".

Лоббизм - вид деятельности, заключающийся в продвижении интересов отдельных организаций и различных групп путем целенаправленного воздействия на законодательные и исполнительные органы государственной власти.

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Автор: УНИАН