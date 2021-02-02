17 народных депутатов вызвались взять на поруки Котеленец.

Киев. 2 февраля. УНИАН. Защита ветерана АТО Виктории Котеленец располагает неоспоримыми доказательствами ее непричастности к издевательствам над украинскими военнопленными в 2014 году.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили защитники и побратимы Виктории Котеленец.

В частности, народный депутат Яна Зинкевич рассказала, что уже 17 народных депутатов вызвались взять Котеленец на поруки.

Зинкевич также заявила, что полиция задержали ее незаконно. Депутат отметила, что Котеленец была задержана в Министерстве ветеранов в Киеве, куда она приехала чтобы получить удостоверение УБД.

«Там ее и задержали полицейские, и незаконно удерживали в течение 3 суток до решения суда о ее содержании под стражей, при этом в протоколе отметили, что якобы Котеленец сама явилась в суд. Это привело к тому, что некоторое время никто из ее знакомых и друзей не знал, что с ней произошло, и она находилась в изоляции до вынесения судебного решения», - добавила Зинкевич.

В свою очередь, офицер запаса Вооруженных сил Украины Елена Белозерская рассказала, что Котеленец присоединилась к добровольческому батальону в феврале 2015 года, приехав из Донецка.

«Ее проверила Служба безопасности Украины еще тогда на возможную причастность к незаконным вооруженным формированиям, также подобная проверка была проведена и контрразведкой, поскольку еще в 2015 году кто-то из недоброжелателей Котеленец обратил внимание на ее внешнее сходство с женщиной, которая конвоировала украинских военнопленных на так называемом «параде» 24 августа 2014 года в Донецке», - отметила Белозерская.

По ее словам, обе проверки показали, что это разные люди.

Кроме того, Белозерская обратила внимание на фотографии Котеленец за период с августа по сентябрь 2014 года. Она отметила, что на этих фото ц Котеленец короткая стрижка и черный цвет волос, в то время как у Ольги Суховой (женщины, которая конвоировала украинских военнопленных) волосы светлые и значительно длиннее. При этом Белозерская отметила, что одна из фотографий Котеленец сделана за 10 дней до 24 августа. «То есть, волосы никак не могли отрасти на такую длину за 10 дней», - подчеркнула она.

В свою очередь, эксперт по работе с данными, председатель общественной организации «Гідно» Александр Волошин обратил внимание на несоответствие внешности Котеленец и Суховой, которая была установлена путем проведения экспертизы.

Волошин рассказал, что в специальную программу были загружены фотографии Котеленец и сопоставлены с двумя фотографиями Суховой, на основании которых следствие считает, что на фото именно Котеленец. «Программа не выдала совпадений, что это одно и то же лицо, ни с одной из фотографий Котеленец», - добавил он.

В свою очередь, адвокат Виталий Коломиец отметил, что заключения экспертов МВД, на основании которых Котеленец подозревают в причастности к преступлению, были сделаны лишь на сопоставлении одной фотографии Котеленец с двумя известными следствию фотографиями Суховой.

При этом, по его словам, на фотографиях у этих двух людей разные ракурсы, а сама экспертиза проведена по устаревшей методике. Он считает, что именно поэтому эксперты сделали заключения о тождестве лиц на этих фото.

Адвокат добавил, что альтернативная экспертиза с помощью нейронных сетей установила, что между Котеленец и Суховой есть 10 общих и 10 отличительных черт, и что на фотографиях следствия и фотографиях Котеленец - разные люди.

Он отметил, что завтра в 13:20 состоится заседание Киевского апелляционного суда, где будет оспариваться содержание под стражей Котеленец. Также защита предоставит результаты экспертизы судьям.

Адвокат Котеленец Виталий Цокур также выразил уверенность, что Апелляционный суд отменит содержание под стражей для Котеленец. По его словам, обоснование подозрения для нее базируется лишь на одном - четверо свидетелей, - бывших военнопленных, якобы узнали на фотографии именно Котеленец.

При этом он отметил, что для того, чтобы свидетели выбрали из нескольких фотографий именно фото, на котором якобы Котеленец, им было предложено еще несколько фотографий женщин, внешность которых существенно отличается от внешности человека на фото. Адвокат подчеркнул, что является нарушением процедуры опознания по фотографии, ведь в таком случае фото подставных лиц должны быть похожими на фото подозреваемого.

Кроме того, на пресс-конференции выступил свидетель из Донецка по имени Руслан. Он заявил, что в 10-11 классе учился в одной школе с Суховой, и на фото конвоирования украинских военнопленных именно Сухова, а не Котеленец.

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Автор: УНИАН