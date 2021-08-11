В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга Народа", за которую готовы проголосовать почти 22,2% украинцев.

Киев. 11 августа. УНИАН. Почти 30% украинцев готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского, если бы выборы президента состоялись в июле 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования электоральных настроений населения по состоянию на июль 2021 года, которые были представлены в информационном агентстве УНИАН исполнительным директором Украинского института будущего (UIF) Вадимом Денисенко.

В частности, он отметил, что рейтинг Зеленского, после июньского падения на 3%, стабилизировался на уровне 30% среди тех, кто определился и идет на выборы. В частности он лидирует в четырех из пяти макрорегионов (на Донбассе первую строчку занимает не он, а сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко).

В этом контексте он отметил большое количество избирателей Зеленского в возрасте 18-24 года (27%), а также о небольшом количестве – в возрасте 55+ лет (10%).

Кроме того, согласно данным опроса, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вышел на стабильное второе место с определенным отрывом от третьей и четвертой ступени (16,2% среди тех, кто определился и идет на выборы). Однако даже в своих базовых регионах (в Центре и на Западе) он проигрывает Зеленскому. Так, в Центре Порошенко имеет 19% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы, а Зеленский – 30%. В свою очередь, на Западе рейтинг Порошенко достигает 24% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы, а Зеленского – 29%.

На третье место вышла лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11,2% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы). В двух из пяти макрорегионов она занимает третье место - на Западе и в Центре, четвертое на Востоке, но пятое место на Юге и восьмое – на Донбассе.

Денисенко отметил проседание рейтинга Юрия Бойко (10,3% среди тех, кто определился и идет на выборы).

"Также, мы можем четко видеть, что у него появился конкурент в виде (лидера партии "Наши" – УНИАН) Евгения Мураева (5,5% среди тех, кто определился и идет на выборы). Оба кандидата показывают высокие результаты на юго-востоке и Донбассе. Так, на Юге Бойко – 15%, 2 место; Мураев – 9%, 4 место на Востоке Бойко – 17%, 2 место; Мураев – 8%, 5 место и на Донбассе (Бойко – 28%, 1 место; Мураев – 15%, 3 место)", - отметил он.

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко и лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман занимают пятое и шестое место соответственно. Смешко имеет 6,7% (5 место), а Гройсман – 5,6% (6 место). В частности, они показывают лучшие результаты в Центре (Гройсман – 9%; Смешко – 7%) и на Западе (Гройсман – 6%; Смешко – 9%).

В Украинском институте будущего отдельно обращают внимание на рейтинги кандидатов в президенты, которые представляют пророссийские политические силы. Так, все кандидаты от таких политических партий (Ю. Бойко, Е. Мураев, А. Шарий, В. Медведчук) в национальном разрезе делят нишу в 21% среди тех, кто определился и хочет идти на выборы.

Соответственно в макрорегионе Донбасса среди тех, кто определился и идет на выборы, они суммарно имеют 54%, в южном макрорегионе – 37%, в восточном – 34%, в центральном – 12%, в западном – 8%.

Что касается парламентских выборов, то среди тех, кто определился и идет на выборы, лидирует партия "Слуга народа" (22,2%). Далее рейтинговые позиции распределяются следующим образом: "Европейская солидарность" (16,0%), "Батькивщина" (14,0%), "Оппозиционная платформа "За жизнь" (13,6%), "Сила и Честь" (6,0 %), "Украинская стратегия" Гройсмана (4,7 %), "НАШИ" (4,5 %), "Свобода" (3,8 %), Партия А. Шария (2,9 %), "Радикальная партия" В. Ляшко (2,6 %), "УДАР" (2,2 %), "Голос" (1,8%), "За будущее" (1,7%), "Гражданская позиция" (1,3%), "Победа" Пальчевского (0,5%), "Гражданская позиция" (0,3%).

***Исследование было проведено Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Групп среди 5 тыс. респондентов старше 18 лет в пяти макрорегионах. Сроки проведения: 17.07-01.08.2021

Методология: Опрос face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов LEMUR.

Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0.95 не превышает 1,41%, на региональном уровне – 3,16%.

Состав макрорегионов:

Запад: Волынская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Ривненская область, Тернопольская область, Хмельницкая область, Черновицкая область.

Центр: Винницкая область, Житомирская область, Кировоградская область, Киевская область (включая м. Киев, Полтавская область, Черкасская область, Черниговская область.

Юг: Запорожская область, Николаевская область, Одесская область, Херсонская область.

Восток: Днепропетровская область, Сумская область, Харьковская область.

Донбасс: Донецкая область, Луганская область.

Автор: Константин Гончаров