Сейчас в Украине более 11,5 млн га пашни под сельскохозяйственными культурами имеют высокую кислотность.

Киев. 3 сентября. УНИАН. Украина ежегодно теряет до трех миллионов тонн урожая зерна из-за закисленности грунтов, но эту проблему можно решить своевременным внесением известняка в почву.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сказал профессор, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Веремеенко.

По его словам, сейчас в Украине более 11,5 млн га пашни под сельскохозяйственными культурами имеют высокую кислотность.

"Проблема стоит очень остро. Нет государственных программ известкования, аграрии перестали вносить органические удобрения и перешли на кислые минеральные и азотные. Соя, кукуруза, рапс, подсолнечник и другие основные культуры плохо переносят кислотность грунта. По самым скромным подсчетам, мы теряем 2-3 млн тонн зерна ежегодно, это сотни миллионов долларов", - рассказал он.

Заведующая отделом земельных отношений и природопользования Института аграрной экономики УААН Ольга Ходаковская отметила, что в 1990 году аграрии вносили известняк на 1,5 млн га земель, а в 2019 году – только на 137 тыс. га. По ее словам, высокая кислотность грунтов способна снизить урожайность зерновых культур до 50%. Но также это повлияет на стоимость участков после открытия рынка земель в Украине.

"С такой земли будут платить меньше налогов, соответственно, меньше средств пойдет в местные бюджеты", - добавила ученая.

Более того, токсичные вещества из азотных удобрений попадают в воду и могут вызывать хронические болезни у жителей населенных пунктов, находящихся рядом с таким хозяйством.

Как рассказал руководитель ЗАО «Тернопольский карьер» Роман Яворский, предприятие занялось производством гранулированного известняка для сельскохозяйственных нужд из-за высокого спроса со стороны аграриев.

"Известняковые гранулы оправдывают ожидания агрокомпаний, этот продукт удобен для внесения в грунт. Мы сотрудничаем с лабораториями, которые делают анализ грунтов и могут рассчитать необходимую дозировку гранул", - рассказал участник рынка.

В «Украинской ассоциации известковой промышленности» (УАИП) считают необходимой популяризовать идею раскисления грунтов в Украине.

"Во всем мире применяются масштабные программы восстановления почв.

Поэтому нужно обратить внимание государства и начать общую работу над решением проблемы", - сказал исполнительный директор УАИП Роман Гладуненко.

Справка УНИАН. Известкование — метод химической мелиорации кислых почв, заключающийся во внесении в них известковых удобрений: кальцита, доломита, известняка, отходов сахарного производства, гашёной извести и т. д.

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Автор: УНИАН