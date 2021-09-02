Представители движения выступают за рассмотрение и принятие этих законопроектов парламентом уже на следующей сессии.

Киев. 2 сентября. УНИАН. Женское движение "За будущее" подчеркивает необходимость принятия ряда законов в области образования, медицины, социальной защиты и касательно противодействия торговле людьми.

Об этом представители "За будущее" заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила лидер Женского движения "За будущее", народный депутат Украины VIII созыва Ирина Суслова, эти законопроекты были разработаны совместно с членами депутатской группы "Партия "За будущее".

Она подчеркнула, что в Движении призывают парламент рассмотреть "сверхважные законопроекты, которые касаются непосредственно обеспечения прав человека".

"Это и в области медицины и образования, и социальной защиты, и, в том числе, противодействия торговле людьми. Эти законопроекты уже разработаны совместно с нашими народными депутатами Украины, экспертами и представителями неправительственного сектора и зарегистрированы в стенах парламента", - рассказала Суслова.

Она высказалась за необходимость принятия этих законопроектов парламентом уже на следующей сессии, которая начнется 7 сентября.

В свою очередь, народный депутат от группы "Партия "За будущее", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич уточнила, что речь идет, в частности, о зарегистрированных в парламенте в июне проекте закона о фортификации муки (№5657) и проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования труда домашних работников (№5695), а также зарегистрированном в октябре 2020 года проекте закона о профессиональном (профессионально-техническом) образовании (№4207).

Законопроектом №5657 предполагается обязать производителей обогащать муку фолиевой кислотой. Это должно уменьшить количество случаев, когда дети рождаются с врожденными пороками.

"Речь идет об обогащении муки микроэлементом, который мы не всегда получаем достаточно из продуктов питания, с нашей окружающей среды, - это витамином В9. Его отсутствие в организме, к сожалению, приводит к осложнениям, к сложным проблемам со здоровьем. И в первую очередь с этими проблемами сталкиваются молодые мамы, которые рожают детей с патологиями, с болезнями, которые сопровождают людей на протяжении жизни", - пояснила Констанкевич.

Предложенные законопроектом №5695 изменения должны защитить трудовые права домашних работников путем урегулирования этого вопроса на законодательном уровне, а законопроект №4207 должен создать условия для развития учреждений профтехобразования путем увеличения их автономии.

В то же время, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Дмитрий Лубинец, который является председателем Комитета ВР по вопросам прав человека, представил еще два законопроекта, на принятии которых настаивают в их политсиле.

Речь идет о зарегистрированном в парламенте в феврале проекте закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления уголовной ответственности за торговлю людьми (№5134) и зарегистрированном в августе 2020 года проекте закона о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" касательно социальной защиты работников государственных и коммунальных учебных заведений (№3036а).

Предполагается, что законопроект №5134 позволит уменьшить в Украине количество преступлений, связанных с торговлей людьми, путем увеличения сроков заключения за это, а предложенные законопроектом №3036а изменения в законодательство должны защитить работников коммунальных и государственных учебных заведений на случай инфицирования коронавирусом путем их страхования.

"Ни для кого не новость, что, к сожалению, Украина в мире стала уже, такой термин, поставщиком женщин в сексуальное рабство за границу. Кроме того, это касается и мужчин", - сказал Лубинец, комментируя проблему торговли людьми.

Он пояснил, что законопроектом №5134, в частности, предлагается вернуть в УКУ юридическое понятие "осуществление другого незаконного соглашения, объектом которой является человек", независимо от того, знал или не знал он, что в дальнейшем его могут "продать", или же он попадет в сексуальное рабство.

Парламентарий пояснил, что, из-за удаления такого юридического понятия из законодательства в 2018 году, во время судебного заседания человек, который продал другого в рабство, может сказать, что он его не продавал, а это был, условно, договор дарения. "Можете себе представить, что человека можно подарить, и нет никакой уголовной ответственности. Можно предоставить в аренду, можно предоставить в безвозмездное пользование. Можно даже человека передать в счет погашения долга. Все мы понимаем, что это просто юридическая казуистика, но люди используют это для того, чтобы избежать уголовной ответственности", - сказал Лубинец.

"За последние годы ... ни один человек, который занимался такими уголовными действиями, реально не получил тюремного срока. То есть, есть осужденные, но к ним применены более мягкие наказания", - пояснил депутат.

Лубинец отметил, что они будут делать все для того, чтобы на предстоящей сессии этот законопроект был рассмотрен парламентом и принят.

В то же время Суслова также сообщила, что в Движении планируют внести в парламент, в частности, еще два законопроекта, которые касаются вопроса определения места жительства ребенка и условий участия родителей в его воспитании, а также об ответственности за самовольную смену места жительства ребенка одним из родителей.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/107782-v-unian-sostoyalas-pervaya-press-konferenciya-zhenskogo-dvizheniya-za-budushchee-o-neobhodimosti-prinyatiya-zakonoproektov-razrabotannyh-sovmestno-s-chlenami-partii.html

Автор: Таня Поляковская