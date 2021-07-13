Отмечается, что компания продолжает добывать песок, несмотря на внимание правоохранительных органов.

Киев. 13 июля. УНИАН. Жители Валковского района Харьковской области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить незаконную добычу песка турецкой дорожно-строительной компанией Onur.

Соответствующее обращение громады озвучил блогер, основатель и главный редактор видеожурнала "Абсолютно открыто" Александр Помыткин на пресс-конференции в УНИАН.

"Прошу вас, президент Украины, обратить внимание на эту проблему. Здесь уже речь идет не о рейтингах, поскольку рейтинги ваши в Валковском районе и отдельных районах после таких эксцессов в области просто валятся", - сказал он.

По его словам, проблема незаконной добычи песка поднята общественными активистами и жителями села Ясеневое, возле которого расположен карьер площадью 8 га, где добывает песок турецкая компания.

Помыткин подчеркнул, что этот карьер был передан харьковским облавтодором компании Onur не для добычи песка, а для размещения там техники. Несмотря на это, компания продолжает использовать карьер для добычи.

Кроме того, блогер сообщил, что компания продолжает добывать песок, несмотря на внимание правоохранительных органов, в частности, следственные действия и наличие подозрения добытчикам песка.

Помыткин также заявил, что деятельность Onur на карьере создает значительные экологические проблемы для общества, что также должно стать объектом внимания правоохранителей.

По его словам, активисты и община также будут инициировать судебные иски против компании, целью которых будет остановка незаконной добычи песка и возмещение убытков, которые компания нанесла общине и государству.

"Мы сейчас начинаем кампанию, которая будет изучать этот вопрос через судебные иски... мы будем требовать решения суда прямо сегодня запретить добычу песка. В это же время мы выдвинем иск по тому песку, который уже использован", - сказал он.

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Автор: Павел Степанец