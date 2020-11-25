Посмотреть выставку, которая открывается сегодня в Национальном художественном музее, можно как онлайн, так и непосредственно в музее по предварительной записи на экскурсию.

Киев. 25 ноября. УНИАН. Сегодня в Киеве по инициативе Фонда интеллектуального сотрудничества Богдана Губского "Украина XXI века" в Национальном художественном музее откроется международная выставка "Знак соборности. Большой герб Украины от Нарбута до Якутовича", некоторые экспонаты которой впервые привезены в Украину.

Об этом проекте на пресс-конференции в УНИАН рассказали глава Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" Богдан Губский и куратор выставки "Знак соборности. Большой герб Украины от Нарбута до Якутовича" Юрий Савчук.

По их словам, выставка - это уникальный совместный культурный проект 12 архивов, музеев и библиотек Украины, а также Украинской Музея и Библиотеки в Стэмфорде (США).

Как отметил Губский, основная цель выставки - осветить более чем столетнюю историю создания Большого государственного герба Украины (БГГУ), начиная со времени освободительной борьбы 1917-1921 гг., и более чем тысячелетнюю историю составляющих герба: Знака Княжеского государства Владимира Великого - трезубца, герба войска Запорожского - Казака с мушкетом и герба Галицко-Волынского государства - Льва.

"Не менее половины предметов и артефактов - это те, которые впервые экспонируются. Но кроме того часть экспонатов - это те, которые неизвестны даже узкому кругу специалистов и вводятся в научное обращение также впервые. Так что это не просто музейный просветительский проект - это музейный проект, умноженный на большую научную работу", - отметил Савчук.

Он также добавил, что среди около 60 экспонатов выставки есть гетманские печати Богдана Хмельницкого и Ивана Скоропадского, печать Войска Запорожского 16 века, флаг Народной гвардии 19 века с образом Льва и другие.

Организаторы выставки также рассказали, что особое место в экспозиции займут раритеты, которые фонд "Украина XXI века" привез из Украинского музея и библиотеки в Стэмфорде (США).

Так, впервые в Украине можно будет ознакомиться с около 20-ю эскизами государственных символов: государственных гербов, флагов и печатей, которые были созданы выдающимся украинским геральдистом Николаем Битинским в 1939 году по заказу правительства УНР в изгнании.

В свою очередь, председатель фонда сообщил, что основной девиз выставки: "Символы не выбирают, символы наследуют".

"Сейчас в соцсетях началась дискуссия о том, нужен ли Большой государственный герб. Выставка - это ответ на тот вопрос. Ведь символы не выбирают, а наследуют. То есть наши предки завещали нам эти символы. Они завещали, что Большой государственный герб должен быть, потому что за это многие сотни, тысяч и миллионов украинцев отдали свою жизнь. Мы должны это сделать", - подчеркнул он.

Губский призвал Верховную Раду в ближайшее время принять БГГУ и "поставить окончательную логическую точку в этой части процесса создания государства в Украине".

По его мнению, на рассмотрение парламента необходимо представить герб, который победил в конкурсах 1996-1997 годов и 2008-2009 годов.

"Герб выиграл два государственных конкурса и утвержден Кабинетом министров. То есть этот герб прошел государственно-правовую экспертизу - он подходит. Этот герб точно соответствует ст.20 Конституции Украины - в его составных частях есть казак с мушкетом и трезубец", - считает председатель фонда.

Открытие выставки состоится 25 ноября в 17:00 в Национальном художественном музее на улице Грушевского, 6 однако оно будет с ограниченным количеством приглашенных из-за карантина.

Поэтому все желающие смогут приобщиться к открытию через прямую трансляцию, которая будет проводиться на YouTube-канале музея.

Куратор выставки также рассказал, что посмотреть ее можно будет как онлайн, так и непосредственно в музее по предварительной записи.

Как отметил Губский этой выставкой фонд "Украина XXI века" продолжает свою многолетнюю деятельность по поиску исторического наследия Украины и представлению его общественности.

Он напомнил, что в 2002 году после многих лет поиска фонд привез в Украину флаг Богдана Хмельницкого из Военного музея в Стокгольме (Швеция), а также саблю и булаву Гетьмана из музеев Польши, которые не могли найти почти 350 лет.

Кроме того, в 2007 году фонд нашел остатки гетманского флага Ивана Мазепы, атрибутировал его и организовал реставрацию в Национальном музее в Кракове с участием международных специалистов из Италии, Польши и Украины. Сегодня флаг экспонируется в Харьковском историческом музее.

А в 2009 году фонд отреставрировал и атрибутировал единственный в Украине казацкий флаг, на котором изображен герб Войска Запорожского - казак с мушкетом, флаг сотни Лубенского полка. Сегодня он экспонируется в Национальном музее истории Украины.

Фото: https://photo.unian.net/theme/101639-press-konferenciya-v-unian-bolshoy-gosudarstvennyy-gerb-ukrainy-ot-narbuta-k-yakutovicha-eksponaty-kotorye-vpervye-privezeny-iz-ssha-v-ukrainu.html

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Автор: УНИАН