Закон о защите животных

По их словам, в Украине "самое жесткое законодательство в Европе" об ответственности за жестокое обращение с животными.

Киев. 12 августа. УНИАН. Зоозащитники считают, что принятый парламентом закон о защите животных приближает Украину к европейским стандартам.

В частности, директор ТОВ "Четыре Лапы Украина" Александра Лисчишина на пресс-конференции в УНИАН, комментируя принятие и подписание президентом Украины Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира", отметила, что это является "большим достижением".

По ее словам, данный закон запрещает массовые убийства как способ регуляции численности животных. При этом она подчеркнула, что ее зоозащитная организация выступает за применение метода, когда идет отлов, стерилизация, обязательная вакцинация от бешенства и выпуск животных.

"Мы считаем, что именно гуманным путем Украина может преодолеть проблему. Биостерилизация, то есть лишение животных репродуктивной способности, позволяет уменьшить большое количество бездомных животных", - отметила Лисчишина.

Руководитель благотворительного фонда "Четыре Лапы" Тарас Бойко рассказал, что фонд занимается медвежьим приютом "Домажир" во Львовской области, где проживает 28 медведей, которые спасены из неприемлемых условий содержания, в частности, для развлечения отдыхающих. По его словам, новопринятый закон запрещает содержание хищных животных возле ресторанов, баз отдыха, ночных клубов.

"Мы считаем это большим достижением. Новым законом внесены изменения в статью 25 закона о защите животных от жестокого обращения, и у нас есть легальные основания посетить такое место, пригласить туда представителей Государственной экологической инспекции ... и легальным путем применить Кодекс Украины об административном правонарушении и изъять животных. К сожалению, до этого мы были вынуждены, как правило, договариваться с владельцами или просить активистов, чтобы изъять животных", - сообщил Бойко.

По его словам, предстоит еще много работы с профильным министерством и Государственной экологической инспекцией о наработке процедуры как по изъятию медведей во исполнение нового закона, так и процедуры лицензирования мест содержания диких животных. Он добавил, что в идеале частная собственность на диких животных должна быть сведена к компетентным реабилитационным центрам с профессиональным персоналом или к зоологическим паркам государственного значения.

Бойко отметил и другие положительные нормы закона, в частности, о запрете пропаганды жестокого обращения с животными - за это предусмотрена ответственность, о запрете попрошайничества с животными и осуществления фотоуслуг, кроме зоопарков, цирков, дельфинариев.

Вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова отметила, что законом закреплена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет, а административная ответственность с 16 лет. Она подчеркнула, что уголовная ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными даст возможность привлечь догхантеров к ответственности за такие действия.

Она также отметила, что законом криминализирована ответственность за насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти.

Суркова отметила, что законом запрещено замуровывание котов в подвальных помещениях - когда замуровывают окна в подвалах и оставляют котов там умирать ужасной смертью. Кроме того, теперь запрещено оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более 20 градусов и меньше 5 градусов. По ее словам, теперь правоохранители должны реагировать на такие случаи и освобождать животное, в частности, разыскивать владельца автомобиля. Также законом запрещено оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах, в частности, возле магазинов.

Суркова отмечает, что уголовная ответственность до 8 лет за жестокое обращение с животными делает украинское законодательство "самым жестоким законодательством в Европе и, пожалуй, во всем мире".

Активистка ГО "Открытые клетки Украины", адвокат Светлана Руденко отметила, что в законе есть ряд норм по защите сельскохозяйственных животных. По ее словам, такие изменения в законодательство очень трудно продвигаются в Украине, которая является аграрным государством, где лоббируются интересы агрохолдингов, которые хотят как можно меньше заботиться о животных.

По ее словам, законом запрещено использование в работе больных животных, использование снаряжения и инвентаря, который может травмировать животных, осуществление болевых процедур без предварительного обезболивания, в частности, речь идет о стерилизации.

Она отметила, что законом также запрещено "жестокое производство фуа-гра" - кормление избыточным количеством пищи через стальную трубку - где в этой индустрии ежегодно в Украине "пытали меньшей мере 50 тысяч птиц".

Эколог и зоозащитник, директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр" Владимир Борейко считает, что речь идет о "мощном законе, который вывел Украину, скажем так, на уровень многих европейских стран в вопросе зоозащиты". Он отметил, что в законе предусмотрено создание охранных зон в лесах для сохранения редких видов растений и животных. По его словам, также предусмотрено, что в национальных парках нельзя уменьшать территорию заповедных зон.

Борейко добавил, что на сегодня в профильном парламентском комитете есть 9 законопроектов, которые касаются, в частности, запрета использования животных в цирках, запрета массового убийства охотниками волков и бродячих котов, запрета дельфинариев.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира" (регистрационный номер 2351). За него проголосовало 285 народных депутатов.

Автор: Надя Пришляк