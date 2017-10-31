В Киеве 24-26 ноября пройдет международный фотографический форум KyivPhotoWeek 2017 (фото, видео)

Киев. 26 октября. УНИАН. В Киеве с 24 по 26 ноября пройдет международный фотографический форум KYIVPHOTOWEEK 2017.

Об этом соучредитель и исполнительный директор KYIVPHOTOWEEK, соучредитель Фонда Art Spatium, известный пейзажный фотограф Сергей Тумасов сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он также отметил, что в рамках форума в международном гостинично-офисном комплексе «Торонто-Киев» пройдет самая большая выставка фотографий в Украине.

«Идея форума лежала на поверхности. В Украине очень много талантливых фотографов, которые испытывают трудности с представлением своих работ. Проходит много выставок - индивидуальных, персональных, и, по большей части, они проходят незаметно», - сказал Тумасов.

На выставке посетители смогут увидеть работы всех жанров известных и молодых фотографов Украины. Также будут представлены работы фотографов из США, Нидерландов, Канады. Также, по словам Тумасова, на выставке будет очень большая экспозиция студенческих работ.

По словам Тумасова, проблема многих украинских фотографов состоит в том, что они не знают, как правильно продавать свои работы.

«Наш форум – это не только дискуссия между фотографами. Это прежде всего платформа для того, чтобы фотографы представили свои работы, чтобы показать их зрителю. Проблема многих наших фотографов еще в том, что они не умеют и не знают, как продавать себя, как продавать свои работы. KYIVPHOTOWEEK 2017 – это площадка для того, чтобы фотографы могли продавать себя, свои роботы, показать, увидеть востребованность в своих работах в глазах зрителя», - сказал он.

Кроме того, Тумасов отметил, что в рамках форума планируются лекции, посвященные проблемным вопросам авторского права.

«Эта проблема существует, и мы хотим на форуме провести лекции, на которых будет освещаться отношение фотографа к своим, чужим работам, как защищать свои авторские права, как их регистрировать и какие права есть у фотографов. Немаловажный вопрос, который волнует многих фотографов, – что фотограф может снимать на улице и что он может делать с этими фотографиями», - сообщил он.

В свою очередь совладелец KYIVPHOTOWEEK, соучредитель Фонда Art Spatium, галерист, куратор, арт-дилер Владислав Тузов сообщил о хедлайнерах выставки.

По его словам, среди них: обладатель фотографического Оскара, лучший концептуальный фотограф мира Роман Пятковка, куратор, легенда украинского арта Виктор Сидоренко, интеллектуал-философ Александр Клименко, галерея Brucie collections с экспозицией уникальных фотографий, Игорь Гайдай, Руслан Лобанов, Тумасов.

«Также будут представлены работы многих других успешных фотографов. У нас насчитывается уже на сегодняшний день около 50 участников. Будет очень интересно. У нас также будет проходить лекторий. Лекции будут каждый день. В связи с тем, что украинский арт-рынок практически не представляет фотографию, за счет этого лектория мы хотим больше приобщить людей к фотографии. Будем объяснять, почему фотография ценна во всем мире, почему она развивается и как ее правильно развивать в Украине», - сказал Тузов.

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Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/75849